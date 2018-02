Outro deputado de Alagoas é indiciado O deputado estadual e candidato a prefeito de São Miguel dos Campos (AL) George Clemente (PSB) foi indiciado ontem por crime de peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, no inquérito da Operação Taturana, que apura o desvio de mais de R$ 280 milhões da Assembléia Legislativa de Alagoas. Ele prestou depoimento ontem na Polícia Federal, em Maceió. Agora são 14 deputados estaduais indiciados no caso. Clemente negou participação no desvio de verba.