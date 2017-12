Ottomar Pinto assume governo pela 4ª vez em Roraima Ottomar Pinto (PSDB) assumiu o governo de Roraima pela quarta vez nesta segunda-feira, em cerimônia no Palácio da Cultura de Boa Vista. Seu primeiro mandato ocorreu na metade da década de 80 como nomeado do antigo território de Roraima e, em seguida, ele se elegeu como primeiro governador do EStado, na eleição de 1990, e em 10 de novembro de 2004 reassumiu o cargo por decisão judicial que cassou o mandato de Flamarion Portela, então no PT. Mesmo tendo de enfrentar na Justiça Eleitoral 12 ações movidas contra ele pelo senador Romero Jucá (PMDB), que o acusa de abuso do poder político, econômico e uso das verbas sociais durante a campanha do ano passado, Ottomar garantiu que fará um governo valorizando o funcionário público estadual. Aproveitou, todavia, para criticar a política do governo federal, citando que em sua administração que hoje se inicia não serão "permitidos escândalos do tipo Valerioduto, dinheiro na cueca ou mesmo sanguessuga".