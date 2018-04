Osmar Dias diz estar desgastado com indefinição política O senador Osmar Dias (PDT-PR) precisa definir um entre dois caminhos para as eleições de outubro: concorrer ao governo do Paraná em coligação com o PMDB e o PT ou tentar a reeleição. Ele prefere o governo, mas aí seria o comandante do palanque da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, no Estado e entraria em conflito com o irmão, o senador Alvaro Dias (PSDB-PR). Alvaro é cotado para vice-presidente na chapa encabeçada por José Serra (PSDB). "Tem que decidir, porque não se aguenta mais isso. Eu, principalmente, estou desgastado demais com esse troço", afirmou Osmar, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo