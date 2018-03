Osmar Dias defende irmão e diz que espera seu apoio O senador Osmar Dias, candidato do PDT ao governo do Paraná, defendeu hoje seu irmão, o também senador Alvaro Dias (PSDB), que foi indicado como vice na chapa de José Serra (PSDB) à Presidência da República, mas acabou trocado pelo deputado Indio da Costa (DEM-RJ), após revolta do DEM. Ele contestou as informações de que Alvaro tinha sido indicado somente porque seria uma forma de ajeitar a situação do Paraná. Com o irmão na chapa de Serra, ele poderia não concorrer ao governo do Estado inviabilizando um palanque forte para a candidata do PT, Dilma Rousseff.