Osmar Dias consegue no TSE retirar multa Decisão do ministro Fernando Gonçalves, do TSE, isentou o candidato do PDT ao governo do Paraná em 2006, senador Osmar Dias, do pagamento de multa por propaganda irregular. A punição fora requerida pelo governador Roberto Requião (PMDB), eleito naquela disputa, por conta de outdoor na fachada do comitê de Osmar Dias de dimensão supostamente superior à permitida. O TRE aceitou a denúncia e impôs multa ao senador, o que foi revertido pelo TSE.