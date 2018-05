Oscar Niemeyer passa bem após cirurgia para retirar vesícula

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, passa bem depois de ser submetido durante a tarde desta quinta-feira a uma cirurgia para retirada da vesícula no Hospital Samaritano, no Rio. A cirurgia durou uma hora e 45 minutos. Niemeyer está no CTI, onde deve ficar por 48 horas. Ele está lúcido. Não há previsão de alta.

Niemeyer foi internado na noite de quarta-feira depois de passar mal em casa com fortes dores abdominais. Após a realização de vários exames durante a madrugada da última quarta-feira, os médicos decidiram pela cirurgia.