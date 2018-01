Os sinais dos vetos

Na política, por vezes batalhas ganhas são consideradas guerras vencidas. Em contrapartida, algumas batalhas podem ser perdidas em nome de algo que o derrotado considera maior. A arte do conflito é muito mais complexa do que se imagina, e por vezes não enxergamos o que de fato ocorre. O governo conseguiu manter alguns vetos da presidente Dilma Rousseff a pautas que causariam rombo orçamentário ainda mais estrondoso ao país no longo prazo.

Para muitos, na desgastada relação entre Legislativo x Executivo, esse é um sinal de que a articulação política voltou a dar sinais de vida. Seria o imediato efeito da habilidade política de Lula? Seria o preço pago com uma reforma ministerial que custa a encontrar desfecho? Muitos dizem que a presidente esperava o Congresso para anunciar como ficará seu gabinete. O problema é que dos 32 vetos, 26 foram aceitos, mas oito serão votados individualmente, ofertando semblante de mistérios – aqui entendidos como capítulos dessa queda de braço que caracteriza nosso delicado instante político.

Mas quais as razões que levam alguns a entenderem o sucesso dessa batalha como uma guerra vencida? Lideranças do PT afirmam que se trata de um sinal de que o Executivo está forte, e pode ter maioria para conter um impeachment. Difícil acreditar numa relação tão indissociável entre tais fenômenos. O argumento aqui mais se assemelha ao time que comemora efusivamente um gol irregular para influenciar o árbitro. Não que exista irregularidade na aprovação dos vetos, mas há alegria demais para resultado de menos em termos políticos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Duas hipóteses reforçam essa afirmação, que deve partir da ideia de que o PMDB, agente maior de toda a crise política, sabe que as matérias aprovadas corroíam as contas, apesar de estarem sintonizadas com interesses de diversos segmentos da sociedade. Assim, politicamente os vetos de ontem jogaram a responsabilidade por “maldades” no colo da presidente e de seu partido, bem como mostraram que o PMDB sabe o tamanho do problema que enfrentaria caso assumisse as rédeas do país. Batalha ou guerra? Ao que tudo indica, o conflito continua.

Humberto Dantas é cientista político, doutor pela USP, e professor do Insper