Os limites de Bolsonaro

Apesar das diferenças, os resultados apontam a mesma tendência: com seu discurso radicalmente conservador, o deputado cativa uma porção significativa do eleitorado. Não é grande o suficiente para levá-lo a um segundo turno presidencial, mas é o bastante para garantir-lhe, por exemplo, vaga em debates nacionais na TV com outros candidatos a presidente. Se isso vier a acontecer, ele pode crescer mais? Qual é o limite de Bolsonaro?

Os cruzamentos da pesquisa Ibope dão pistas. Primeiro, é preciso decompor os 11% de potencial de voto de Bolsonaro: 5% são eleitores que dizem ter certeza de que votariam nele, e os outros 6% afirmam apenas que poderiam votar. Os graus de certeza fazem diferença. Em uma eleição, o deputado talvez acabasse com grande parte dos 5% certos, mas não com todos os 6% que admitem a possibilidade de votar nele. É por isso que Bolsonaro aparece com entre 6% e 8% no Datafolha, dependendo de quem mais está na disputa. Eleger é comparar. A lista de candidatos muda tudo.

De volta à pesquisa Ibope, descobre-se que Bolsonaro é o mais desconhecido entre os sete nomes testados: Lula, Marina Silva, Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e ele. Mais da metade do eleitorado, 54%, diz não conhecê-lo o suficiente para opinar – apesar de todas as polêmicas em que ele se meteu. Se, em uma campanha presidencial com ampla cobertura de TV, debates e propaganda eleitoral, esse porcentual cair a uma taxa equivalente à de Marina, 13% ou 14%, como se posicionariam os outros 40% que passariam a conhecê-lo?

Essa foi a primeira vez que o Ibope mediu o potencial de voto do presidenciável do PSC. Por isso não é possível saber como seu potencial se comporta através do tempo. Mas dá para comparar as preferências de diferentes segmentos sociais e, a partir daí, arriscar uma projeção para o total.

Bolsonaro é menos desconhecido entre os mais ricos (34%) e entre quem fez faculdade (37%). São segmentos minoritários e superpostos do eleitorado – não necessariamente eles antecipam como votarão quem é mais pobre ou estudou menos. Mas o grau de conhecimento sobre o militar é inversamente proporcional à renda e à escolaridade: mais pobre e menos escolarizado é o eleitor, mais desconhecido é Bolsonaro. À medida que cresce o conhecimento, crescem rejeição e potencial de voto. Mas em que proporção?

Comparando-se as respostas de todas as faixas de renda e escolaridade, não é absurdo imaginar que 3 de cada 4 eleitores que hoje desconhecem Bolsonaro passariam a dizer que não votariam nele de jeito nenhum, e que 1 a cada 4 engrossaria seu potencial de voto. No limite, de um quarto a um quinto do eleitorado admitiria votar (o que é diferente de preferi-lo aos demais) em Bolsonaro ao final de uma campanha que o tornasse tão conhecido quanto Marina é hoje. E sua rejeição chegaria a dois terços dos eleitores, mesmo patamar em que está a de Lula.

Não dá para Bolsonaro se eleger presidente, mas é o suficiente para provocar um estrago entre outras candidaturas. Hoje, a maior superposição de eleitores potenciais de Bolsonaro é com Marina: 36% de quem votaria com certeza ou poderia votar nele também admite votar nela. E 22% de quem votaria nela admite votar nele. São eleitores conservadores, evangélicos ou eleitores que buscam uma novidade? Talvez ambos.