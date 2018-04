Orlando Silva entra com recurso para voltar à USP Pouco mais de um mês após ter saído do Ministério do Esporte, Orlando Silva (PC do B) decidiu voltar ao mundo estudantil. Na semana passada, o ex-ministro, de 40 anos, entrou com um requerimento na Universidade de São Paulo (USP) solicitando autorização para terminar o curso de Ciências Sociais, no qual ingressou em 1998.