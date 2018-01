Órgãos públicos usarão veículos apreendidos O Superior Tribunal de Justiça autorizou o uso dos veículos apreendidos pela Polícia Federal na Operação Pasárgada. Foram disponibilizados 46 veículos e dois aviões para demandas da própria PF, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. A Pasárgada investiga prejuízo aos cofres públicos de R$ 200 milhões por meio de suposto esquema de liberação irregular de verba do Fundo de Participação dos Municípios em Minas, Bahia e Distrito Federal.