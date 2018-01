Organizadores esperam reunir 50 mil pessoas em protesto em Curitiba

CURITIBA - Organizadores da manifestação contra a presidente Dilma Rousseff e a corrupção esperam reunir 50 mil pessoas em Curitiba. No Paraná estão marcadas manifestações em mais 21 cidades.

"São 240 mil pessoas confirmadas pelas redes sociais, mas sabemos que nem sempre esses números se confirmam depois", disse o coordenador da Central de Manifestações, Ricardo Izidorio.

O protesto será também uma forma de apoiar as investigações da Operação Lava Jato e o juiz paranaense Sergio Moro, que está à frente dela.

As cidades paranaenses que programaram manifestações são: Apucarana, Arapongas, Cascavel, Castro, Curitiba, Dois Vizinhos,Foz Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Palmeira, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, Querência do Norte, Rio Negro, Toledo e Wenceslau Braz.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Manifestações. Toque nos itens para detalhes. Reduza o zoom para ver eventos em outros países