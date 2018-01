Organização ibero-americana estuda abrir escritório no Brasil O uruguaio Enrique Iglesias, titular da Secretaria Geral Ibero-americana (Segib), concluiu nesta quarta-feira, 4, uma visita de trabalho de dois dias ao Brasil, em cuja capital a organização planeja abrir um escritório. Iglesias disse que, durante a visita, constatou o "grande interesse" do governo brasileiro em trabalhar junto com a Segib em diversas áreas, principalmente no turismo. "Foi uma visita de trabalho para discutirmos as atividades da secretaria e conversar sobre a próxima Cúpula Ibero-americana", que acontecerá em novembro, no Chile, e terá a agenda social como assunto principal, explicou Iglesias. Nesse sentido, declarou que encontrou um "excepcional eco" no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tem ações sociais como uma de suas principais marcas. Iglesias também disse que, entre os planos da Segib, está a abertura de escritórios em alguns países latino-americanos, para "ficar mais perto" dessas nações, já que a sede permanente do órgão fica em Madri. O secretário declarou ainda que, além de Brasília, as cidades de Montevidéu e Panamá também devem ganhar escritórios da Segib. Durante sua estada no Brasil, Iglesias se reuniu com os ministros das Relações Exteriores, Fazenda, Planejamento, Turismo e Cultura, e também com o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia.