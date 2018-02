Ordenada reintegração de posse de fazenda de Dantas A juíza da Comarca de Marabá, Maria Aldecy de Souza Pissolati, determinou hoje a reintegração de posse da Fazenda Maria Bonita, em Eldorado do Carajás, no sul do Pará. Desde o último dia 25, cerca de 200 membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupam a propriedade, pertencente à Agropecuária Santa Barbará Xinguara, do Grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas. Segundo o despacho da juíza, a Polícia Civil relatou que funcionários da fazenda informaram que a área é produtiva e conta com cerca de 60 empregados que, além de trabalhar, moram no local com suas famílias. A Polícia Militar (PM) deverá responder pelo contingente necessário para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Foi estipulada multa diária de R$ 1 mil para cada pessoa que descumprir a decisão.