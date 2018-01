Orçamento só deve ser votado no Congresso semana que vem

O líder do governo na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), deputado Gilmar Machado (PT-MG), afirmou na manhã desta terça-feira, 15, que só será possível votar, no Congresso, o relatório final do projeto de lei do Orçamento de 2010 na próxima semana. A informação foi dada aos jornalistas que acompanham a votação do último relatório setorial da proposta orçamentária, referente à área temática de Infraestrutura.

Na noite da última segunda-feira, 14, foram votados dois relatórios: de Integração Nacional e Meio Ambiente; e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte. O relator-geral do Orçamento, deputado Geraldo Magela (PT-DF), apresentará o parecer final sobre a proposta até o fim da semana.