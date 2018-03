Orçamento reduz verbas para Copa de 2014 e cultura

O maior corte - de R$ 1,8 bilhão - foi feito nos investimentos para as cidades que sediarão a Copa do Mundo. Também perderam a área de cultura (R$ 400 milhões) e de irrigação (R$ 160 milhões). "Houve uma divergência na interpretação do acordo feito com a oposição para aprovação do orçamento. Ampliamos a compreensão e, por isso, tivemos que fazer de novo todo o relatório", afirmou Magela.

Para Magela, a imposição da oposição, principalmente do DEM, para que as emendas do relator para investimentos fossem cortadas deve prejudicar e atrasar algumas obras da Copa do Mundo. Além disso, segundo ele, os recursos destinados para as emendas de bancadas podem sofrer corte do Executivo. Em 2008, foram liberados apenas 20% das emendas. No ano passado, as liberações, segundo o relator, ficaram em torno de 10%.

No caso da Cultura, que teve um corte de R$ 400 milhões, o relator afirmou que o governo vai estudar uma alternativa para recompor o valor.