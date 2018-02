Orçamento precisa de mais receitas, diz relator O relator do Orçamento, senador Gim Argello (PTB-DF), afirmou hoje que precisa ampliar a projeção de receitas para poder acomodar despesas no Orçamento de 2011. "Estou precisando de mais receitas. Faço orçamento dentro da realidade", disse Argello, que participou hoje de uma reunião com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.