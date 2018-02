Orçamento: mais dinheiro para emenda de parlamentar Para aprovar o relatório preliminar do orçamento do primeiro ano de governo da presidente eleita Dilma Rousseff, o senador Gim Argello (PTB-DF) teve que recuar em alguns pontos de sua proposta e elevar de R$ 12,5 milhões para R$ 13 milhões o valor das emendas individuais dos parlamentares. Com isso, a despesa com emendas individuais passou a comprometer R$ 7,45 bilhões das receitas orçamentárias, quase R$ 300 milhões a mais do que estava previsto anteriormente.