Orçamento Impositivo não gera qualquer aumento no gasto público, diz Cunha

São Paulo - O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou que é um erro assumir que o Orçamento Impositivo, aprovado na Câmara, gere aumento de gastos públicos. Segundo Cunha, o projeto promove apenas o regramento de como se dará a distribuição de recursos para as emendas, que são mecanismos para parlamentares levarem verbas a projetos em seus redutos eleitorais.

"Não tem qualquer aumento de gasto público. Não dá pra confundir orçamento impositivo com uma expansão de gasto público porque é mentira isso, não é verdade", disse a jornalistas. Cunha foi o palestrante do XVI CEO Conference, no terceiro e último dia da reunião, evento anual do BTG Pactual.

Questionado sobre a disposição do Congresso Nacional em aprovar medidas de ajuste fiscal enviadas pelo governo, Cunha não respondeu diretamente, mas disse que, por ora, tais medidas nem começaram a ser discutidas pelos parlamentares. "Essas medidas não começaram a ser debatidas no Congresso, estão até atrasadas", disse, referindo-se às medidas provisórias 664 e 665, que promovem alterações na concessão de determinados benefícios trabalhistas e previdenciários. Cunha explicou que as MPs ainda precisam ser discutidas em uma comissão mista "que não foi sequer instalada".

Independência. Cunha voltou a reforçar que, em seu mandato à frente da Câmara, pretende fortalecer a independência do Legislativo. Perguntado sobre a possível reação do governo à aprovação do orçamento impositivo e de outras matérias, respondeu que não é função do Congresso agradar ao Executivo. "Não sei se o governo gostou ou não gostou, também não estamos lá para agradar ou desagradar quem quer que seja", disse.

