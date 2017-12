Orçamento de São Paulo é aprovado na Assembléia A Assembléia Legislativa finalmente aprovou nesta quarta-feira, 28, o Orçamento de São Paulo de 2007. O atraso na aprovação da peça orçamentária - que deveria ter sido votada no fim do ano passado - estava obrigando o governo do Estado a gastar apenas parte (1/12) da receita permitida a cada mês. O Orçamento foi aprovado em sua forma original, apenas com a inclusão de algumas emendas de deputados. Entre elas, a que propõe o aumento da Linha 2 do Metrô até Vila Prudente e a que prevê a implantação do corredor metropolitano no noroeste da Região Metropolitana de Campinas. As reivindicações para o aumento dos recursos das universidades não foram aceitas, permanecendo o índice de 9,57% da arrecadação do ICMS.