Orçamento da União será votado até o dia 22, diz Raupp O Orçamento para 2007 da União será aprovado em três semanas. A previsão foi feita nesta segunda-feira pelo senador Valdir Raupp (PMDB-RO), relator da matéria, durante contatos com líderes empresariais e políticos do Rio Grande do Sul. "O Orçamento deve ser entregue dia 18 ou 19 de dezembro para ser votado no dia 21 ou 22", adiantou, convicto de que conseguirá manter o consenso que diz estar obtendo nas negociações. Tanto os dirigentes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) quanto o governador Germano Rigotto (PMDB) mostraram-se preocupados com notícias recentes de que a votação poderia ser adiada por parlamentares que querem a liberação das emendas represadas de 2006. O orçamento deste ano só foi votado em abril. A Fiergs apontou 12 projetos que considera prioritários, entre os quais melhorias no acesso ao porto de Rio Grande, saneamento básico e a construção da primeira fábrica de chips da América Latina em Porto Alegre, num valor de R$ 1,9 bilhão. Rigotto também citou a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho e barragens na bacia do rio Santa Maria. Raupp explicou que o Orçamento prevê recursos de R$ 5,7 bilhões para investimentos no Estado, disse que o valor pode chegar a R$ 7 bilhões, mas ressalvou que precisava conhecer as prioridades para o caso de ter de fazer algumas adaptações.