Orçamento: comissão discute votação direto no plenário O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Almeida Lima (PMDB-SE), tenta convencer os demais integrantes do colegiado a passar direto para o plenário do Congresso a votação da proposta orçamentária de 2010. Para isso, no entanto, todos os parlamentares teriam que concordar em não debater na comissão os 286 destaques apresentados ao texto. A discussão seria então transferida para o plenário.