Orçamento 2015 garantirá R$ 10 mi em emendas a cada novo parlamentar, diz Cunha

Brasília - O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou nesta terça-feira, 10, que o senador Romero Jucá (PMDB-RR), relator-geral do Orçamento de 2015, vai apresentar uma emenda para distribuir emendas aos parlamentares que não exerceram mandato na última legislatura. Cada deputado e senador "novato" terá direito a R$ 10 milhões em emendas ao Orçamento para este exercício, que deveria ter sido aprovado no ano passado, mas que será votado só a partir de março.

O valor dado aos novos parlamentares é R$ 6 milhões menor do que o reservado para os deputados e senadores que estavam no Congresso no ano passado.