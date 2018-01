Orações do povo deram força a Alencar, diz sobrinho Um dos sobrinhos do ex-vice-presidente José Alencar, Rodrigo Guarçoni, agradeceu hoje ao povo brasileiro pelo apoio dado à família dele durante o período em que o tio foi submetido ao tratamento contra o câncer. "Agradecemos ao povo brasileiro pelas orações. Isso o fortaleceu muito." De acordo com Guarçoni, Alencar deixa um grande legado de perseverança.