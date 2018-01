Opportunity rebate suspeitas e vê ''mais uma acusação infundada'' Sobre a acusação de lavagem de dinheiro, o Banco Opportunity afirmou ontem, por nota, que se trata de "mais uma acusação infundada contra Daniel Dantas" e negou a transação detalhada no relatório da Polícia Federal. "Nenhum fundo estrangeiro gerido pelo Opportunity jamais adquiriu debêntures da Santos Brasil. É inacreditável o surgimento de mais uma denúncia sem qualquer tipo de prova, passada à imprensa com o único objetivo de difamar o Opportunity e seus executivos." A Santos Brasil, também por nota, alegou nunca ter participado de "qualquer ?esquema de ocultação e integração de dinheiro? que teria como origem fundo do Opportunity no exterior ou qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira". A empresa informou, ainda, que se vale de "um sistema de gestão e de governança que impossibilita que qualquer pessoa física ou grupo isolado induza sua atuação ou determine seus negócios e operações". "A Santos Brasil divulga todas as suas informações para a Comissão de Valores Mobiliários e para a Bovespa e todos os aportes de recursos ocorreram de modo legal e de acordo com o que prevê a legislação brasileira", explicou a companhia, na nota divulgada. A proposta de financiamento da Aquarius Consultoria Financeira S/C Ltda foi negada pelo sócio-gerente William Yu: "Não tenho nada a comentar sobre isso e não realizei trabalhos para o Banco Opportunity." O Opportunity negou, também, as acusações realizadas pelos presidentes dos fundos de pensão. "São denúncias sem fundamento, requentadas, que são repetidas a exaustão há anos, com o objetivo de virar verdade. São tão sem fundamento que o Sr. Wagner Pinheiro, presidente da Petros, jamais foi cotista do fundo", declarou o grupo de Dantas, em nota. DESTITUIÇÃO Para o Opportunity, as denúncias "são tão infundadas que o montante pago como taxa de administração aumentou após a destituição ilegal do Opportunity como gestor do fundo, em outubro de 2003". A instituição defendeu-se: "O fundo, quando administrado pelo Opportunity, era auditado pela KPMG e publicava regularmente balanços, que eram disponibilizados à CVM. Portanto, é absurdo se falar de ?falta de transparência? e que ?demonstrações contábeis referentes ao fundo de investimento não correspondiam à realidade?." Por fim, o Opportunity informou que foi destituído pelos fundos de pensão e substituído pela Angra Partners.