Opportunity diz que recorrerá do bloqueio de R$ 545 milhões

O Opportunity informou em nota divulgada nesta quinta-feira, 11, que tomará providências legais para tentar reverter o bloqueio pela Justiça de R$ 545,79 milhões de sócios e diretores do banco e gestoras de recursos do grupo. Os recursos bloqueados pertencem a Daniel Dantas, sócio-fundador do banco e alvo de investigação da Operação Satiagraha da Polícia Federal, e mais outras quatro pessoas ligadas a ele, incluindo o atual presidente do Banco Opportunity, Dório Ferman. Dantas é acusado de envolvido em suposto esquema de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. Veja Também: Especial explica a Operação Satiagraha Multimídia: As prisões de Daniel Dantas Justiça bloqueia R$ 545 milhões do Opportunity Protógenes diz que foi espionado por grupo de Dantas O pedido de seqüestro do valor partiu do procurador Rodrigo de Grandis, do Ministério Público Federal, que foi alertado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre operações do Grupo de Dantas consideradas "irregulares no mercado financeiro". O Opportunity nega ainda, na nota, que a Justiça tenha bloqueado bens de clientes dos fundos do grupo. A instituição ainda destaca que a transferência dos serviços de administração dos fundos de investimento para o BNY Mellon Serviços Financeiros "consiste somente na mudança do responsável pelas atividades de processamento e controle das carteiras, escrituração da emissão e resgate de cotas e contratação dos serviços de tesouraria e custódia dos fundos." Entretanto, ressalta que as atividades de gestão das carteiras dos fundos continuam sendo conduzidas pelos atuais gestores do grupo, "sem qualquer alteração de filosofia de investimento".