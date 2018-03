Opportunity divulgará balanço sobre saída de recursos

O Grupo Opportunity informou no final da tarde desta quarta-feira, 9, que irá divulgar nesta quinta-feira um balanço da saída de recursos após a prisão pela Polícia Federal do sócio-fundador da instituição financeira, Daniel Dantas, e de seu principal executivo, Dório Ferman. Atualmente, a gestora de recursos do grupo administra um patrimônio de R$ 20,8 bilhões e ocupa o 15º lugar no ranking da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid). Veja também: Enquete: Você concorda com Tarso? STF adia decisão sobre liberdade de Dantas PF abre sindicância sobre suspeita de excessos na Satiagraha Leia a íntegra da decisão Imagens da Operação Satiagraha Dirceu condena 'espetacularização' da PF Opine sobre a prisão de Dantas, Nahas e Pitta Entenda como funcionava o esquema criminoso Mulher de Dantas era 'laranja', aponta Coaf PF prende Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas Os 40 do mensalão Após as prisões na terça-feira, o grupo tomou duas medidas: decidiu abrir a composição das carteiras de seus fundos - por lei, as instituições podem manter sigilo por até 90 dias - que estão disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além de nomear o ex-diretor de Política Econômica do Banco Central Afonso Bevilacqua para administrar os fundos que eram geridos por Ferman. Bevilacqua atuava no Opportunity Asset Management e respondia pela gestão de recursos internacionais. Ele ingressou no grupo em agosto de 2007. O trabalho será dividido com o diretor de Gestão do Opportunity, Felipe Pádua, e o diretor Comercial da instituição, Fernando Rodrigues.