Opportunity cogita se desfazer do banco e ser apenas gestor

O grupo Opportunity admitiu nesta sexta-feira, 12, a possibilidade de se desfazer do banco e ficar apenas com as gestoras de recursos. Para a instituição, a ação da Polícia Federal na Operação Satiagraha prejudicou a imagem do banco, que tem como sócio-fundador Daniel Dantas, principal alvo da investigação que apura gestão fraudulenta, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. "Diante da agressão injustificada e monstruosa sofrida pelo Banco Opportunity S.A toda a estrutura está sendo repensada. Mas, no momento os planos não podem ser adiantados", informou o Opportunity, por meio de sua assessoria de imprensa. Na prática, o fim do banco muda pouco o cotidiano do grupo. Hoje, a instituição funciona apenas para dar suporte administrativo às atividades das gestoras. Mas, como a administração dos fundos de investimento do Opportunity será transferida totalmente para o BNY Mellon Serviços Financeiros, não haverá mais necessidade desse trabalho ser feito.