Opositores pedem investigação sobre suposta prática de nepotismo em MG

Brasília - O presidente do PSDB de Belo Horizonte, deputado estadual João Leite, e o vice-presidente estadual do DEM, deputado Gustavo Corrêa, apresentaram nesta sexta-feira ao Ministério Público Estadual (MPE), pedido de investigação de possível prática de nepotismo no governo estadual do PT.

