Opositores aproveitam para criticar presidente

Adeptos da “torcida discreta”, os pré-candidatos à Presidência Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) trocaram a arquibancada pelas redes sociais para desejar boa sorte à seleção brasileira e passar suas mensagens políticas. Ambos procuraram rebater a presidente Dilma Rousseff, que na noite de terça-feira atacou os “pessimistas” em pronunciamento sobre o início da Copa.

Aécio e Campos assistiram à estreia da equipe de Luiz Felipe Scolari contra a Croácia nos Estados em que mantêm residência: no Rio e em Pernambuco, respectivamente - ambos divulgaram fotos. Antes e depois do jogo, foram ao Facebook e fizeram declarações sobre a estreia do Brasil, que venceu a Croácia por 3 a 1.

Já na noite de quarta-feira, Aécio postou no Facebook que “o Brasil vai vencer dentro e fora de campo”. O senador por Minas viu o jogo na clínica em que estão internados sua mulher, Letícia Weber, e os filhos gêmeos recém-nascidos.

Logo após a partida, Aécio publicou uma foto ao lado de Letícia e com camisas estampando os nomes de Julia e Bernardo. Depois, ao falar com jornalistas, o tucano foi questionado sobre momentos de hostilidade contra Dilma durante o jogo e o fato de a presidente não ter discursado na abertura.

“O que fica para a história é que temos uma Copa do Mundo em que o chefe de Estado não se vê em condições de se apresentar à população”, afirmou. “Temos uma presidente sitiada, que só pode aparecer em eventos públicos protegida.”

Palpite. Pela manhã, Campos esteve na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília, e arriscou uma vitória da seleção por 2 a 0. “Eu só sei que um é do Neymar (o atacante marcou duas vezes)”, afirmou. O ex-governador foi o único a chutar em público o resultado. Perguntado se tinha alguma superstição para ver os jogos, Campos brincou: “Na porta da CNBB falar de superstição?”

No intervalo do jogo de ontem, Campos postou no Facebook um vídeo no qual diz: “Agora todos juntos vamos torcer pela seleção brasileira. Passada a Copa, todos juntos vamos mudar o Brasil”. / LUCIANA NUNES LEAL e DAIENE CARDOSO