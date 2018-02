Oposição vê desgaste de Lula caso barre reajuste

A estratégia da oposição, se for confirmado o veto, é pressionar pela realização de uma sessão do Congresso para analisar a decisão presidencial. Cabe ao presidente do Senado e aliado de Lula, senador José Sarney (PMDB-AP), convocar a sessão e colocar o assunto na pauta. "O presidente terá problemas com a oposição e com a própria base", avaliou o líder do DEM na Câmara, Paulo Bornhausen (SC).

Os aliados de Lula votaram em peso no índice de 7,7% e no fim do fator previdenciário. Esse mecanismo foi criado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para atrasar as aposentadorias.

"Não acredito que o presidente vá vetar, mas, se isso acontecer, vamos trabalhar para derrubar o veto. É difícil, não é simples", disse o líder do PPS, Fernando Coruja (SC). O líder de oposição foi autor da emenda do fim do fator previdenciário incluída, durante votação na Câmara, na medida provisória do reajuste das aposentadorias. Ele aponta dificuldades para derrubar o veto que vão desde a realização da sessão do Congresso, quando os deputados e os senadores se reúnem conjuntamente, até a votação do veto.

"O presidente do Congresso (senador José Sarney) não coloca o veto em votação", disse. Além disso, Coruja aponta o fato de a votação ser secreta, o que permite ao parlamentar esconder o seu voto do eleitor. O medo de desgaste político e a perda de votos em outubro foram decisivos para a aprovação pelos parlamentares de um índice maior para o reajuste do que o pretendido pelo governo. A medida provisória assinada por Lula fixou o índice de 6,14%, mas o presidente concordou em conceder 7% de correção, depois de negociação com os aliados na Câmara.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), não acredita que a mobilização pela derrubada do veto obtenha resultados. "A hipótese de isso acontecer não é plausível", disse o governista. Ela avalia que os parlamentares aprovaram o índice maior para ficarem bem com o eleitor. "As pessoas que fizeram propaganda de si mesmo não vão derrubar o veto. Se não fosse o período eleitoral, (a votação) não teria acontecido nos termos que aconteceu", disse Vaccarezza.