Oposição vai tentar barrar na Justiça MP do trem-bala Derrotados nos plenários da Câmara e Senado, os partidos de oposição vão tentar barrar na Justiça o empréstimo de até R$ 20 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao consórcio construtor do trem de alta velocidade, o trem-bala. Na próxima semana, DEM e o PPS vão se reunir com a ministra do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie, relatora da ação direta de inconstitucionalidade (Adin) impetrada pelo PPS em setembro, quando da edição da MP que autorizou a operação.