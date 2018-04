Oposição vai tentar aprovar a convocação de Pimentel

"A suspeita existe e ele (Pimentel) tem que se explicar", afirmou hoje o líder do DEM, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (BA). "Ele precisa vir a público e explicar detalhadamente como ocorreram essas consultorias", emendou o líder do PSDB, deputado Duarte Nogueira (SP). Para o líder do PPS, deputado Rubens Bueno (PR), a denúncia é grave. Os tucanos, os democratas e o PPS vão se unir para apresentar amanhã o requerimento convocando Pimentel na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), saiu em defesa do ministro. O petista não vê problema no fato de Pimentel ter recebido R$ 2 milhões por serviços de consultoria realizados em 2009 e 2010. Na avaliação de Vaccarezza, o ministro era uma "pessoa comum" e, portanto, não havia impedimento para exercer o serviço. "Ele não era ministro. Era um cidadão comum", afirmou o líder. "Todas as empresas no Brasil tem de alguma forma uma relação com o poder público". Para o líder governista "é natural que as pessoas trabalhem". "Não acredito que a oposição vá fazer algo. Não acredito porque não tem base. Foge da razoabilidade", disse.

A pedido da presidente Dilma Rousseff, Pimentel foi a seu gabinete, no fim de semana, para explicar a atuação de sua consultoria e os contratos assinados nos últimos dois anos, período em que ficou afastado de cargos públicos. Pimentel deixou a Prefeitura de Belo Horizonte no final de 2008 e assumiu o MDIC no início deste ano, com a eleição de Dilma.