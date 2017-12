Oposição vai obstruir votação e marca passeata no Salão Verde contra Temer

BRASÍLIA - Partidos da oposição vão iniciar o dia nesta quarta-feira, 2, com uma "passeata" no Salão Verde da Câmara pedindo a saída do presidente Michel Temer. O grupo já definiu que não vai marcar presença na sessão prevista para começar às 9h da manhã destinada a votar a denúncia apresentada contra o peemedebista.

O PT, que conta com 57 deputados, ainda resiste em abraçar a estratégia de obstruir a votação defendida por outros partidos menores da oposição como o PSOL e a Rede. A legenda, no entanto, concordou em não marcar presença pela manhã para testar a força do governo e verificar o tamanho da base de Temer na Câmara.

PLACAR Veja como votarão os deputados no plenário

O primeiro desafio dos que querem a permanência do peemedebista na Presidência será colocar 257 parlamentares em plenário para aprovar um requerimento para encurtar a discussão na Casa. Se eles conseguirem esse número, os partidos da oposição devem fazer uma nova reunião para definir a estratégia a ser seguida.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há quem defenda que os deputados oposicionistas marquem presença somente após o governo conseguir colocar no plenário o quórum mínimo exigido para a votação, que é de 342 deputados.

Integrantes da base aliada admitem que, sem a ajuda da oposição, não conseguirá alcançar esse número, o que poderá inviabilizar a votação, fazendo com que a apreciação da denúncia seja adiada. O Palácio do Planalto, no entanto, tem pressa para derrubar a denúncia e poder retomar a agenda do governo.

Para que a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal (STF) a abrir uma investigação contra Temer, o que pode levar ao afastamento do peemedebista do cargo, é necessário o voto de de 342 dos 513 deputados.