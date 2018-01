Oposição vai ao STF contra projeto do trem-bala Na votação do projeto de conversão da medida provisória do trem-bala, que ocorre hoje no plenário do Senado, os líderes do PSDB e do DEM, senadores Álvaro Dias (PR) e Demóstenes Torres (GO), anunciaram a decisão de entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin), questionando vários pontos da proposta. Um deles é o volume de recursos públicos envolvidos num empreendimento privado, "com flagrantes inconsistências", alegou Dias.