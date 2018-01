Oposição usará imagens das CPIs, diz Heráclito O senador Heráclito Fortes (PFL-PI) disse hoje, em Brasília, durante discurso no Plenário do Senado, que a oposição vai utilizar imagens das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) na campanha eleitoral deste ano. Segundo informações da Agência Senado, Heráclito afirmou que isso será feito para que a população brasileira possa refletir sobre o atual governo e tomar uma posição antes de votar em seu candidato a presidente da República. Ontem, durante viagem ao Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desafiou a oposição a mostrar, nos programas eleitorais, imagens das CPIs, que teriam, segundo ele, "torturado" pessoas que depuseram nas comissões que apuraram as denúncias de corrupção no País. "A população brasileira terá muito prazer em conhecer os descaminhos da corrupção que acontecem no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O direito de uso da TV será igual", disse Heráclito.