Oposição treme a cada nova pesquisa, diz Berzoini O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), considerou positivo o resultado da pesquisa Datafolha divulgada ontem, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua líder das intenções de votos na disputa pela presidência da República. Apesar disso, Berzoini disse que pesquisas, "a esta altura do campeonato, não emocionam tanto." Perguntado sobre o fato de um possível pedido de impeachment do presidente Lula estar sendo colocado pela oposição, Berzoini respondeu: "Isso é medo das urnas. Cada vez que sai pesquisa, a oposição treme, em função das urnas que vai enfrentar em outubro, principalmente porque não apresentou seu programa para o País", disse Berzoini. Segundo o deputado, o PT precisa trabalhar com humildade numa estratégia de campanha para "conquistar o apoio da população e dar continuidade ao processo de estabilização, crescimento de emprego e melhoria das condições de crédito." Na avaliação do presidente do PT, "o Brasil só começou a grande mudança." Segundo ele, o PT já tem seu programa em execução no governo e as diretrizes para um documento definitivo para um segundo mandato. "A oposição, ou não tem programa, ou tem medo de apresentar sua proposta neoliberal de privatização, desemprego e problemas sociais", afirmou Berzoini.