Oposição tentará votar Ficha Limpa antes de pré-sal A oposição tentará votar, no Senado, o projeto Ficha Limpa antes dos projetos de lei do pré-sal, segundo informaram esta tarde os líderes do DEM, José Agripino Maia (RN), e do PSDB, Arthur Virgílio (AM). Para isso, Virgílio apresentará ainda hoje à Mesa Diretora do Senado uma questão de ordem. Será questionado se, havendo acordo entre todos os líderes partidários, o projeto Ficha Limpa poderia passar a tramitar em caráter de urgência e ainda ser votado em sessão extraordinária no plenário mesmo com a pauta trancada por Medidas Provisórias e pelos projetos do pré-sal.