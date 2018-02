Oposição tenta reverter arquivamento de impeachment de Yeda

Os deputados de oposição na comissão especial que analisa a admissibilidade de um processo de impeachment contra a governadora Yeda Crusius (PSDB) vão pedir informações complementares à juíza federal Simone Barbisan Fortes para, com os dados, tentar reverter a tendência de arquivamento do pedido na votação marcada para a noite desta quinta-feira.

A decisão de pedir uma audiência com a magistrada foi tomada nesta quarta-feira, quando 11 deputados analisaram áudios, vídeos e informações da quebra de sigilo bancário e fiscal da governadora e pessoas próximas a ela em reunião a portas fechadas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Há discrepâncias consideráveis nas informações que exigem o aprofundamento do trabalho", afirmou Ronaldo Zülke (PT), evitando dar qualquer detalhe para não violar o sigilo exigido pela Justiça quando permitiu que os deputados tivessem acesso aos documentos.

Outro participante da reunião, Raul Pont (PT), disse que a comissão não pode votar o relatório da deputada Zilá Breitenbach (PSDB), que propõe o arquivamento do pedido de impeachment, sem que todos os seus 29 integrantes tomem conhecimento das informações analisadas pela oposição. "Eles se recusam a participar dessa reunião e a relatora não procurou essas evidências", acusou. "Ou então terão que votar informando que se recusaram a ver as provas às quais tivemos acesso".

Como têm maioria de 17 a 12 na comissão, os aliados de Yeda não se preocuparam em fazer diligências e deixaram que Zilá, que também é presidente do PSDB no Estado, elaborasse o parecer sozinha, como admite o regimento. Também indicam que vão aprovar o relatório, enterrando o pedido de impeachment.

Ao tomar conhecimento dos movimentos da oposição, Zilá considerou normal que os adversários do governo "façam todo o tipo de ação para desgastar e desqualificar o relatório". Também sustentou que formou sua convicção pela análise de documentos. "Eles dizem que viram, eu não vi", ressaltou, referindo-se às discrepâncias citadas pelos deputados do PT, PSB, PDT e DEM. Por fim, ironizou a acusação, feita pela oposição, de que não quis ver. "Existe aqui na Assembleia alguém que sabe tudo e alguém que não sabe nada; nós estamos do lado dos que não sabem nada".