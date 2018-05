Oposição tem 'folga' de mais de 20 votos, diz líder do PPS

BRASÍLIA - O líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno (PR), afirmou neste sábado que a oposição não só ainda tem os 342 votos necessários para aprovar o impeachment na Casa, como tem "folga" de mais de 20 votos.

A declaração do líder do PPS foi uma resposta às comemorações feitas por parlamentares governistas dos resultados da ofensiva empreendida para tentar barrar o impeachment da petista na Câmara dos Deputados.

"Não só seguimos, como temos votos de sobra com folga de mais de 20 deputados", afirmou. Segundo Bueno, a oposição continua contabilizando 367 votos a favor, 129 contra e 17 indecisos, mesmos números divulgados ontem.

O líder do PPS também disparou críticas ao ex-presidente Lula. Para Bueno, as negociações de cargos por parte do petista "mostra que a república do PT é a república do pixuleco".