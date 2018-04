Oposição tem 48 horas para contestar Lula e Dilma na Justiça

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu prazo de 48 horas para DEM e PSDB rebaterem a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra Dilma Rousseff no caso de suspeita de campanha eleitoral antecipada em um evento da Presidência no início de fevereiro. O prazo conta a partir da notificação dos advogados dos partidos. Segundo o TSE, a comunicação não havia acontecido até as 15h20 desta terça-feira (3). Veja também: TSE notifica Lula e Dilma por propaganda antecipada Prefeitos participam de fotomontagem com Lula e Dilma DEM e PSDB acusam o governo de usar o Encontro Nacional com Novos Prefeitos, ocorrido em Brasília, para promover Dilma, virtual candidata do PT à presidência da República nas eleições de 2010. A oposição entrou com o processo na Justiça Eleitoral em 18 de fevereiro. No último dia 27, a Advocacia Geral da União (AGU), que faz a defesa de Lula e Dilma, pediu a extinção da ação. A AGU classificou o encontro como "institucional e suprapartidário" e apontou o fato de o virtual candidato do PSDB à Presidência, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), ter também promovido dois encontros com prefeitos paulistas.