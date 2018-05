Oposição sinaliza apoio à criação da CPMI dos cartéis

Durante almoço no apartamento do líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE), os tucanos disseram que estão dispostos a assinar a proposta petista. "Tem cartel onde? No setor elétrico, no metrô? Vamos investigar, também", insistiu o líder do PSDB. Imbassahy argumentou que a formação de cartéis existe em outros Estados da federação e precisa de uma apuração ampla. "O cartel não é de um governo, é de empresas", concordou o líder da minoria na Câmara, Domingos Sávio (PSDB-MG).

Na Câmara, a oposição diz contar com aproximadamente 200 assinaturas para a criação da CPMI da Petrobras, incluindo os partidos de oposição e os que integram o ''blocão''. "Temos indícios fortes que não houve apenas gestão temerária na Petrobras. Existem indícios fortes de um gestão eivada de corrupção. Isso precisa ser investigado", pregou Sávio. A oposição da Câmara já foi informada que o início dos trabalhos da CPMI só poderá ocorrer a partir da segunda quinzena deste mês, após a leitura do requerimento na sessão conjunta do Congresso, marcada para 15 de abril. "Ninguém sabe onde ela (a CPMI) vai terminar", disse Imbassahy.

Os tucanos rebateram o discurso do governo, mas precisamente o do novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, de que a CPMI da Petrobras tem caráter "eleitoreiro". Para Domingos Sávio, a comissão será uma oportunidade para a população fazer o julgamento político sobre a gestão do PT na Petrobras. "O Brasil terá a oportunidade de conhecer a verdade", disse o líder da minoria.