Oposição segue obstruindo votação de partilha do pré-sal A estratégia da oposição de obstruir a votação do projeto de lei que estabelece o modelo de partilha do pré-sal segue surtindo efeito. Depois de mais de quatro horas de sessão, ainda não há previsão de quando os deputados irão iniciar a votação efetiva do texto-base do projeto, que foi relatado pelo líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN).