Oposição rebate críticas de Lula à CPI da Petrobras

Para o líder do DEM, senador José Agripino (RN), Lula se intrometeu em assuntos do Legislativo. "Ele não deve se intrometer nos assuntos do Legislativo para evitar que a CPI se instale", disse. "Bem melhor é que cada um cumpra com sua função, ele governando, e nós, fiscalizando, como é de direito". Para Álvaro Dias, o presidente deveria estimular a investigação "e não adotar atitude de quem é cúmplice com as fraudes".