Oposição quer saber sobre suspeitas no 'seguro pescador' A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara recebeu um pedido de convocação dos ministros da Pesca, Eduardo Lopes, e do Trabalho, Manoel Dias, para que expliquem suspeitas de fraude na emissão de carteiras de pescador e no pagamento do seguro defeso - espécie de seguro-desemprego pago aos pescadores na época em que a pesca profissional fica proibida.