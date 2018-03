Oposição quer que a PGR investigue caso Eletronet

Os líderes dos partidos de oposição na Câmara pedem que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue a conduta do ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu e da atual ministra, Dilma Rousseff, na possível criação de uma estatal para a comercialização de serviços de internet banda larga no país. O documento foi protocolado nesta quarta-feira, 10, na PGR.

Segundo denúncias publicadas na imprensa, informações privilegiadas do Palácio do Planalto teriam beneficiado empresas privadas ligadas a Dirceu na criação da estatal, que viria da reativação da Telebrás. José Dirceu teria recebido R$ 620 mil da Star Overseas Ventures, empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas - paraíso fiscal no Caribe - e que seria a principal beneficiada com a reativação da Telebrás.

A empresa teria comprado participação na Eletronet (que chegou a pedir falência em 2003). A reativação da Eletrobrás seria feita usando a estrutura de fibras óticas já instalada pela Eletronet.

"Os fatos narrados sinalizam, sem dúvida, para a existência de uma contiguidade entre empresas privadas, representadas pelo ex-ministro José Dirceu, e o Palácio do Planalto, numa área de atuação direta de Dilma Rousseff", diz o documento.