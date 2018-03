Oposição quer impedir reajuste de mínimo por decreto

Com essa fórmula, a presidente Dilma Rousseff conseguiu livrar-se da desgastante discussão do salário mínimo em todo início de ano, o que é feito desde 1988, por imposição constitucional (artigo 7º, item 4). Do jeito que a proposta foi redigida, os parlamentares perdem a prerrogativa de discutir os reajustes do salário mínimo. Uma emenda do PPS tentou modificar o projeto, mas o governo venceu. Votaram a favor do texto 350 deputados, 117 contrários e 2 abstenções.

"Vou ao Supremo. Essa casa não vem se dando ao respeito de não deter o Executivo quando tira competências do Legislativo", afirmou o presidente do PPS, Roberto Freire (SP). Ele recebeu o apoio de Sílvio Costa (PTB-PE), da base do governo. "Não podemos permitir tamanha insensatez do Poder Executivo", afirmou Costa.