Oposição quer controle maior do uso de cartões corporativos

Os partidos de oposição anunciaram uma mobilização nesta semana para impor medidas de controle aos gastos do governo com cartões corporativos, que cresceram 129% em 2007 em relação ao ano anterior, conforme publicou o Estado na edição de ontem. Estão em estudo a edição de um decreto legislativo que obrigue o governo a reduzir e dar transparência aos gastos, a convocação do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, para dar esclarecimentos ao Congresso e até mesmo um pedido ao Ministério Público para abertura de ação de improbidade administrativa contra os responsáveis pela gastança. De janeiro a dezembro, a despesa somou R$ 75,6 milhões, 4,3 vezes mais do que em 2004, quando o governo Lula iniciou o uso dos cartões. "É um escândalo, uma verdadeira compulsão por gasto supérfluo", criticou o deputado Augusto Carvalho (PPS-DF), co-autor da representação que levou o Tribunal de Contas da União (TCU) a fazer uma devassa nos cartões corporativos em 2005. "O que vem ocorrendo é uma afronta à moralidade. Vou encaminhar requerimento para que representantes do governo dêem explicações ao Congresso e ao País", acrescentou o senador Heráclito Fortes (DEM-PI). "É preciso fazer algo, como um decreto legislativo, ou ação de improbidade, para conter a sanha gastadora desse governo, que continua a desrespeitar solenemente as determinações do TCU", afirmou o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM). JUSTIFICATIVA O governo explicou que os maiores responsáveis pelo aumento de uso de cartão corporativo foram ações específicas, como os censos agropecuário e populacional de pequenos e médios municípios, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de atividades da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) por ocasião dos Jogos Pan-Americanos. Para Virgílio, todavia, trata-se de "um escândalo" e "uma ação premeditada" do governo, quando usa a segurança nacional para justificar o sigilo dos gastos. "É uma desculpa esfarrapada. Onde está a segurança nacional em gastos da Secretaria de Igualdade Racial, da Cultura, da Pesca ou do Esporte?" indaga o tucano. O vice-presidente do DEM, deputado José Carlos Aleluia (BA), propõe que o governo acabe com os cartões corporativos e adote o critério de reembolso de despesas, como ocorre na iniciativa privada. O cartão, a seu ver, cria facilidades que resultam em descontrole de gastos. O deputado faz críticas também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ter estimulado o uso desse instrumento imoral de gasto do dinheiro público. "No exercício do poder, como na família, o exemplo tem de vir de cima. Quando o chefe do governo dá o mau exemplo, os ministros começam a fazer o mesmo", afirmou.