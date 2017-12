Oposição quer cassar candidatura de D´Urso para OAB-SP A Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) recebeu nesta segunda-feira o pedido de cassação do registro da chapa de Luiz Flávio Borges D´Urso por uso de outdoor na campanha. D´Urso tenta a reeleição na presidência da seccional paulista. O pedido de impugnação foi feito pelo advogado Leandro Donizete Pinto, que também disputa a presidência junto com outras duas chapas. As eleições acontecem no próximo dia 30. O pedido será analisado pela comissão nesta quarta-feira. D´Urso alega que desconhece o conteúdo do outdoor e que não autorizou a produção do mesmo.