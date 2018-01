Oposição quer auditoria em contrato da Agricultura O PPS anunciou que irá encaminhar proposta de fiscalização e controle para que o Tribunal de Contas da União (TCU) investigue contrato de R$ 5,5 milhões, sem licitação, do Ministério da Agricultura com uma fundação de Muriaé, município da Zona da Mata mineira. A fundação é de uma correligionária do ministro da Pasta, Antonio Andrade, e funciona no mesmo endereço de outra empresa, também de filiado ao PMDB, partido do ministro. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 27, pelo jornal O Estado de S.Paulo, o Ministério da Agricultura contratou o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial (Idecan), dirigido por aliados políticos de Andrade, para realizar concurso público do órgão. A fundação nunca fez um concurso público desse porte.