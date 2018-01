Oposição protocola pedido para Janot apresentar denúncia contra Temer na Câmara

BRASÍLIA - Poucas horas depois de a denúncia contra o presidente Michel Temer chegar à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) protocolou um requerimento para que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, vá pessoalmente à CCJ explicar a acusação contra o peemedebista.

Segundo Molon, "a denúncia encaminhada a esta Casa traz à tona fatos extremamente graves que ilustram uma das maiores crises políticas que o País já enfrentou. De acordo com o referido processo, o Presidente da República estaria utilizando o cargo para o favorecimento de determinadas empresas em troca do recebimento de recursos por meio de seus auxiliares".

Janot denunciou o presidente e o seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) por corrupção passiva. Segundo o procurador-geral da República, Temer era o destinatário final de uma mala com R$ 500 mil entregue a Loures por um executivo do grupo J&F.

A denúncia chegou à Câmara nesta quinta-feira, 29, e foi encaminhada à CCJ. A partir de agora, Temer terá dez sessões plenárias para apresentar sua defesa. Os advogados do presidente, no entanto, podem se manifestar antes disso. Em seguida, a comissão tem mais cinco sessões para votar o parecer.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Independentemente do resultado da comissão, a denúncia será encaminhada para votação no plenário. Para que o processo avance no STF, é preciso do voto favorável de 342 dos 513 deputados.